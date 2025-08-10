【仁川共同】アジア太平洋経済協力会議（APEC）の食料安全保障担当相会合が10日、韓国・仁川で開かれた。温暖化や紛争で食料の安定供給への懸念が高まる中、技術革新を通じて参加国・地域の農業生産をどう支えていくか議論。共同閣僚声明を採択する見通し。日本からは小泉進次郎農相が出席した。会合のテーマは「繁栄を分かち合うための農業・食料システムにおけるイノベーションの推進」。農業の生産性向上、気候変動リスクと