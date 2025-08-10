YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に、猫と犬の4匹が『魚釣り』のおもちゃを飼い主さんと一緒に楽しむ様子が投稿されました。4.8万回再生されたこの動画には、「なんて可愛い魚釣り」「和やかで楽しそう」といった声が寄せられ、話題を呼んでいます。 【動画：夏休み、部屋の中で犬猫４匹と『おもちゃの魚釣り』→子猫が興味津々で…尊すぎる『まさかの光景』】