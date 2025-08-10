お笑いトリオ・ロバートの秋山竜次がMCを務める11日放送のテレビ東京『秋山ロケの地図〜富士吉田市編〜』（後1：55）では、ACEesの佐藤龍我、深田竜生をゲストに招き、山梨・富士吉田市民から「秋山に行ってほしいスポット、会ってほしい人」として地図に書き込まれた全42件の書き込みの情報だけを頼りに富士吉田市をめぐっていく。【写真】山下美月の手を引きモテ男っぷりを発揮する作間龍斗ロケ翌日にライブが控えているのに