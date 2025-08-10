上海市の崇明東灘鳥類国家級自然保護区に生息するソリハシセイタカシギ。（上海＝新華社配信）【新華社上海8月10日】中国上海市の崇明東灘渡り鳥生息地は、長江河口にある崇明島の最東端に位置する。国内最大かつ最も特徴的な河口干潟湿地の一つであり、同市初の世界自然遺産でもある。2024年7月に行われた国連教育科学文化機関（ユネスコ）の第46回世界遺産委員会で、崇明東灘渡り鳥生息地が「中国の黄海・渤海湾沿岸の渡り鳥