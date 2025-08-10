第107回全国高校野球選手権大会の第6日に予定されていた4試合は天候不良のため、あす11日に順延となった。第1試合で日大山形（山形）と対戦予定だった県岐阜商（岐阜）は、室内練習場で野手は打撃練習、投手陣はそれぞれ約20球をブルペンで投げ、約1時間半調整した。藤井潤作監督は「よく振れているなと思った。大阪に来てもう10日ほど経つので、選手たちも早くやりたくて、ワクワクしていると思う」と試合を待ち望んだ。日