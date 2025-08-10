北九州市小倉北区の勝山公園で9日、「北九州市原爆犠牲者慰霊平和祈念式典」が開かれ、小雨が降る中、被爆者ら約200人が参列した。2発目の原爆の第1目標は同公園一帯にあった兵器工場「小倉陸軍造兵廠（しょう）」とされ、長崎市に原爆が投下された午前11時2分に「長崎の鐘」を鳴らし、黙とうした。主催した市原爆被害者の会の吉田龍也会長（81）は「二度と原爆の犠牲者が出ないように、平和の大切さを次の世代に引き継いでい