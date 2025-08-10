全国高校野球選手権大会第5日の9日、第1試合に登場した西日本短大付（福岡県八女市）を応援するパブリックビューイング（PV）が市役所で開かれた。市民ら約70人が、甲子園で躍動する地元の選手たちに向けて声援を送り、同校の初戦突破に歓喜した。四回表、同市黒木町出身の山下航輝捕手（3年）が先制の2点本塁打を放つと、会場は大歓声に沸いた。その後逆転されたが、最後は延長タイブレークの末に4−3で弘前学院聖愛（青森）