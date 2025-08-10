小林孝也さん1991年の大相撲名古屋場所で平幕優勝を果たした元関脇琴富士の小林孝也さんが8日に死去したことが10日、関係者の話で分かった。60歳。千葉県出身。葬儀・告別式は近親者で執り行った。近年は脳梗塞などで闘病していたという。佐渡ケ嶽部屋に入門し、80年春場所で初土俵を踏んだ。190センチ超の長身を生かした左四つでの寄り、右上手投げとスケールの大きな取り口を得意とし、88年秋場所で新入幕。90年名古屋場所で