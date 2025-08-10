「ハーゲンダッツの日」である8月10日に、俳優の佐藤健さん、女優の中西希亜良さんが出演するハーゲンダッツのミルクのこだわりが詰まった特別動画「ミルクを育てる」篇をハーゲンダッツ ジャパン公式YouTubeチャンネルで公開した。さらに、それを記念し、ハーゲンダッツ詰め合わせセットを抽選で100人にプレゼントするキャンペーンを2025年8月10日限定で開催する。100カ国以上で発売されるハーゲンダッツ、製造しているのは3カ国