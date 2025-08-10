「女湯の刀掛け」【前編】では、江戸時代の町奉行所の与力と同心の役割や、意外と裕福だった彼らの暮らしを支えた役得について説明しました。江戸の警察官「与力」と「同心」八丁堀七不思議にみる彼らの独特の暮らしぶりとは【前編】【後編】では、同心が担った警察機能の具体的な業務などについて詳しく見ていきましょう。『鬼平犯科帳』では同心・与力が組屋敷に住んでいる様子が描かれていますが、町奉行所でも同様の組屋敷があ