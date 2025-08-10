今では東京だけでなく、地方都市にもタワーマンションが林立している。写真は札幌市の様子（写真：ゆうさん／PIXTA）【図解】関係者全員に“うまみ”あり、地方都市にまでタワマンが林立する「もうけの仕組み」近年、マンション価格の高騰はとどまるところを知りません。にもかかわらず、東京だけでなく地方都市でも乱立するタワーマンション。地方でタワマンの建設ラッシュが進む背景とは？本稿では、『不動産の教室富裕層の