元NHKのフリーアナウンサー膳場貴子（50）は10日、キャスターを務めるTBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）に生出演。昨年9月に配信されたYouTube番組での「劣等民族」発言で、地上波テレビ番組の出演自粛を表明していたジャーナリスト青木理氏が、この日、約10カ月ぶりに番組に出演することを報告した。膳場は番組の冒頭、「10カ月ぶり、青木さんが出演です」と報告。これを受けて、青木氏は「インターネット上の番組で特