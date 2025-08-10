[8.9 J1第25節 川崎F 2-5 福岡 U等々力]4得点に絡む活躍を見せた。アビスパ福岡は2人退場した川崎フロンターレを撃破。MF名古新太郎は「相手の状況はあったし、勝ったことがすべてだと思うのでよかった」と笑顔を見せた。序盤に先制を許したが、前半24分に同点に追いついた。名古はPA左外からのFKをゴール方向に蹴ると、ニアサイドに立っていたFWエリソンの頭に当ててゴールへ。「あそこに立つポジションはボールの処理だった