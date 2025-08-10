[8.9 J1第25節 川崎F 2-5 福岡 U等々力]激動の90分間のなかで、指揮官は1分間の後悔を口にした。川崎フロンターレの長谷部茂利監督は試合後の会見で「PKになる前の1分間、あの1分間が私自身の采配ミス」と振り返った。前半4分の先制から主導権を握った川崎Fだが、その後は思わぬ展開に苦しむ。前半15分に新加入DFフィリップ・ウレモヴィッチが一発レッドで退場し、さらに前半アディショナルタイムにはDFファン・ウェルメスケル