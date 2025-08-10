»¥ËÚ¡¦ËÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î9Æü¡¢Ë½¹Ô¤Îµ¿¤¤¤ÇÀÐ¼í»Ô¤Ë½»¤àÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê50¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï9Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢¼«Âð¤ÇÆ±µï¤¹¤ë¾®³ØÀ¸¤ÎÌ¼¡Ê10ºÐÌ¤Ëþ¡Ë¤ÎÆ¬Éô¤ò²¥¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ö·ï¤¬È¯À¸¤·¤¿5Ê¬¸å¤Ë¡¢ÃË¤ÎºÊ¤«¤é¡ÖÉ×¤¬Ì¼¤ËË½ÎÏ¤ò¿¶¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È110ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢»ö·ï¤¬È¯³Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ïº¸¼ê¤ÇÌ¼¤ò²¥¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ì¼¤Ë¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤Ï¡¢¡ÖÌ¼¤ËÃí°Õ¤¹¤ë¤È¤­¤Ë