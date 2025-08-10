第１０７回全国高校野球選手権は１０日、天候不良が予想されたため順延されることが前日（９日）夜に発表された。１０日の試合が１１日に順延された日大山形ナインは、甲子園の室内練習場で１時間半練習を行った。主に打撃練習を中心に進めた荒木準也監督は、「うまく時間は使えたと思います」とコメント。甲子園は翌日の天気予報も大雨。「明日も怪しいかなとは。メンタル的なところもベストで持って行きたい」と話した。主