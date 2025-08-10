◆米大リーグタイガース―エンゼルス（９日、米ミシガン州デトロイト＝コメリカパーク）エンゼルスの菊池雄星投手が、敵地のタイガース戦で先発登板した。ウォードの適時二塁打で先取点をもらった菊池は２回、先頭のペレスに左翼線へ三塁打を打たれると、続くイバネスに左前適時打を打たれ、同点に追いつかれた。その後１死からバエスに二塁打を打たれて二、三塁。９番ロジャースに右犠飛を打たれて１―２と逆転された。４