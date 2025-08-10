»¥ËÚ¡¦¸üÊÌ·Ù»¡½ð¤Ï2025Ç¯8·î9Æü¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë½»¤àÃË¡Ê52¡Ë¤ò¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÃË¤Ï9Æü¸á¸å9»þ¤´¤í¡¢»¥ËÚ»Ô¸üÊÌ¶è¤Ë¤¢¤ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿ーÃó¼Ö¾ìÆâ¤Ç¡¢ÇòÀÐ¶è¤Ë½»¤àÃËÀ­¡Ê32¡Ë¤Î´éÌÌ¤ËÆ¬ÆÍ¤­¤¹¤ëË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢2¿Í¤ËÌÌ¼±¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÃËÀ­¤ÏÁ°»õ¤òÀÞ¤ë¤±¤¬¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¸½¾ì¤ÎÃó¼Ö¾ì¤Ç¤Ï¡Ö¤â¤ß¤¸Âæ²Æº×¤ê¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÃË¤¬ÊÌ¤ÎÍè¾ì¼Ô¤ËÍí¤ó¤Ç