NHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」 第二次世界大戦の終戦から80年を迎えるこの夏、日米開戦の裏側を描いたNHKスペシャル「シミュレーション〜昭和16年夏の敗戦〜」が、8月16日(土)・17日(日)に2夜連続で放送される。猪瀬直樹のノンフィクション小説「昭和16年夏の敗戦」を原案に、演出、脚本・石井裕也×主演・池松壮亮で映像化した本作。対米戦必敗を予見していた知られざる組織"総力戦研究所"にスポッ