¼¡²óÅÐÈÄ¤Ï14Æü¤Î¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤È»Ø´ø´±ÌÀ¤«¤¹ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤Î¼¡²óÅÐÈÄ¤¬13Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö14Æü¡Ë¤ÎÅ¨ÃÏ¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹Àï¤Ë¤Ê¤ë¤È¥Ç¡¼¥Ö¡¦¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£ÊÆµ­¼Ô¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£Åê¼ê¤È¤·¤Æ¸ÅÁã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¡£¥¨¥ó¥¼¥ë¥¹¤ÎÈÖµ­¼Ô¤«¤é¤ÏÁá¤¯¤â¡Ö¥È¥é¥¦¥È vs. ¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥Ñ¡¼¥È2¤À¡×¤È´üÂÔ¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥¸¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¡×¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÈÖ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥¢¥ë¥À¥äµ­¼Ô¤Ï9