ビックカメラは、2025年8月31日まで開催している大型セール「決算SALE」をさらにお買い得に楽しめるキャンペーンを、2025年8月17日までの期間で開催する。開催場所はビックカメラ各店舗および、通販サイト「ビックカメラ・ドットコム」。キャンペーンで販売する特価商品の例として、4K液晶テレビ（REGZA 55V型4K液晶テレビ）+録画用ハードディスク（IOデータ 外付けHDD 2TB）2点セットが、通常合計213,980円のところ84,180円引きの