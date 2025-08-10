夏真っ只中！レジャーシーズンとなり、夏休みに家族で長距離のドライブに出かける人も多いのではないでしょうか。そんな中、遭遇するかもしれないのが、妨害運転、いわゆるあおり運転です。妨害運転に遭遇したらどうすればよいのか。石川県警察本部に聞いてみました。Q．妨害運転（あおり運転）とは？石川県警本部・交通指導課 橋本則夫課長「妨害運転は他の車両を妨害しようという意思をもって他の車両に危険がおよぶ交通上の危険