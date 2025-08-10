¡Ú¡Ö¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤ÄÌîµå¡×Ì¾»²ËÅ¤¬Å°Äì²òÀÏ¡Û¡Ú¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤ÄÌîµå¡Û»ä¤¬½Å»ë¤¹¤ëÂÐÀïÁê¼ê¤Î¡È»ØÉ¸¡É¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤¹¡ÄËÜÎÝÂÇ¿ô¡¢ÂÇÎ¨¤è¤ê¤â¡Ö³Î¤«¡×¤Ê¿ô»ú¹Ã»Ò±à¤Ç¾¡¤Ä¤¿¤á¤Ë¤Ï²¿¤ò¤·¤Æ¡¢¤É¤¦Àï¤¨¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡¼¡¼¡£²£ÉÍ¹â¹»¡Ê¿ÀÆàÀî¡ËºßÇ¤Ãæ¤Ë½Õ²ÆÄÌ»»16ÅÙ¤Î¹Ã»Ò±à¤Ç3ÅÙ¤ÎÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿¸µÌîµåÉôÄ¹¤Î¾®ÁÒÀ¶°ìÏº»á¤¬ËÜ»æ¤ÇÏ¢ºÜ¤·¤¿2011Ç¯7·î¤Î¡Öµ´¤Î°ä¸À¡×¤«¤é24Ç¯12·î¤Î¡Öµ´¤ÎÈëÅÁ½ñ¡×¤Þ¤Ç¤ÎÄÌ»»13Ç¯È¾¡¢·×400²ó¤òÄ¶¤¨¤ë¡Öµ´¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î