8·î9Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢»ÍËü½½»Ô¤Ç½»Âð1Åï¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£9Æü¸á¸å6»þ¤¹¤®¡¢»ÍËü½½»ÔÂçÍÑ¤Î»öÌ³°÷Í­Í§°ìÃË¤µ¤ó¡Ê69¡Ë¤Î½»Âð¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÉÕ¶á¤Î½»Ì±¤«¤é¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¤ÏÍ­Í§¤µ¤ó¤ÎÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»ÂðÌó60Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤òÁ´¾Æ¤·¡¢Ìó3»þ´Ö¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Í­Í§¤µ¤ó¤Ï°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Ç¡¢½Ð²ÐÅö»þ¤Ï³°½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ç¾Ü¤·