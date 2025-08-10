江戸時代に活躍した喜多川歌麿とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「もとより類まれな観察眼を持っていた。その能力は、蔦屋重三郎の導きによってより高いステージに上がった」という――。■史実では確認できない歌麿の2度目の修業ここのところNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、喜多川歌麿（染谷将太）は精彩を欠いている。蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）の兄弟分として、日本橋通油町の耕書