●ドラマ『DOCTOR PRICE』で演じる主人公・鳴木の役づくりについて 「やってもやっても、枯渇感がある」「あれもやりたい、これもやりたいというものが出てくる」仕事についての話をするなかで、岩田剛典はこう語った。現在放送中のドラマ『DOCTOR PRICE』(読売テレビ・日本テレビ系 毎週日曜22:30〜)で主演を務め、今年11月21日には主演映画『金髪』の公開も控える。さらに、自身初となるアジアツアー実施の発表をするなど、ソロ