¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¡¢¥¯¥¢¥é¥ë¥ó¥×¡¼¥ë¡Á¥Æ¥£¥ë¥Ð¥Ê¥ó¥¿¥×¡¼¥é¥àÀþ¤òÁýÊØ¤¹¤ë¡£¸½ºß¤Ï½µ4±ýÉü¤ò±¿¹Ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢9·î12Æü¤«¤é½µ5±ýÉü¡¢12·î1Æü¤«¤é²Ð¡¦ÌÚÍË¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ1Æü1±ýÉü¤ËÁýÊØ¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£Æ±Ï©Àþ¤Ï2023Ç¯11·î¤Ë½µ2±ýÉü¤Ç³«Àß¤·¡¢2024Ç¯4·î¤Ë½µ4±ýÉü¤ËÁýÊØ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¹¥Ä´¤ÊÅë¾èÎ¨¤È»ýÂ³Åª¤Ê¼ûÍ×¤ò¼õ¤±¤ÆÁýÊØ¤ò·è¤á¤¿¡£¥Æ¥£¥ë¥Ð¥Ê¥ó¥¿¥×¡¼¥é¥à¤Ï¥¤¥ó¥ÉÆîÉô¤ÎÅÔ»Ô¡£¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¹Ò¶õ¤Ï¸½ºß¡¢¥Ç¥ê¡¼¡¢¥à¥ó