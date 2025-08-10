8月8日公開の映画『近畿地方のある場所について』でダブル主演を務めた菅野美穂と赤楚衛二。行方不明になったオカルト雑誌の編集長の行方を探うちに、数々の過去の未解決事件や怪現象から恐るべき事実に気がついていく、オカルトライター・瀬野千紘を菅野が、オカルト雑誌の編集部員・小沢悠生を赤楚が演じている。今回二人そろって撮影を振り返りながら、作品の魅力や舞台裏について語ってくれた。独特の構造で観る者を引き込む