治療などで多額のお金が必要になったときに、一時的に親子間でお金の立て替えをすることもあるでしょう。お金などの財産を渡すと贈与税がかかる可能性がありますが、一時的な立て替えであれば、条件を満たしていると贈与にならないケースもあります。 そこで今回は、お金を親に貸した場合に贈与になるのかや、治療費と贈与税の関係などについてご紹介します。 お金を親に貸すと贈与になる？ 通常、一定金額の