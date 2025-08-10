ベルギー１部ゲンクは９日、フランス２部Ｓランスから日本代表ＭＦ伊東純也（３２）を獲得したことを発表した。背番号は「１０」に決定。２２年まで在籍していたクラブへ３年ぶりの復帰となる。地元メディアによると、移籍金は３００万ユーロ（約５億１３００万円）とされている。クラブ公式ＨＰには「Ｗｅｌｃｏｍｅｈｏｍｅ，Ｊｕｎｙａ」と記され、伊東も「まるで故郷に帰ってきたような気持ち。彼らが興味を持っている