自分が「HSP気質」だと感じている、つっちさん。子ども会の役員決めで、副会長に決定します。「6年生を送る会＆新入生を迎える会」を無事に終え、ホッとしたのも束の間。次なる仕事は、会費の回収です…。HSP気質を持つ つっちさんが、人間関係を通して感じたことをつづる体験談。つっち(@tucchigram)さんが描く、『私はきっとHSP』をダイジェスト版でごらんください。 ©tucchigram ©tucchigram