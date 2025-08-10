「中日２−０広島」（９日、バンテリンドーム）広島が完封負けを喫し、中日と入れ替わって５位に転落した。しかし、育成出身の前川誠太内野手（２２）が２試合連続のスタメン起用に応えるヒットで明るい材料を提供。デイリースポーツ評論家の安仁屋宗八氏は「バッティングがいい。守備もいい。根性もいい」と“三拍子”そろった若手の将来性に期待した。◇◇難敵の高橋宏攻略を目論んで広島は左打者を中心に打線を組