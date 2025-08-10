「東京女子プロレス」（９日、品川ザ・グランドホール）夏のシングルトーナメント「東京プリンセスカップ」準々決勝が行われ、今年３月にアイドルグループＳＫＥ４８を卒業した荒井優希が、上原わかなを破り、３年連続でベスト４進出を果たした。荒井は準決勝（１７日、エディオンアリーナ大阪第２競技場）で遠藤有栖と対戦する。荒井は「２回戦（準々決勝）、突破しました！去年もわかなちゃんとトーナメントで当たってて、