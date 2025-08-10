中古車を買うとしたら、誰と一緒に選びたいですか？中古車を購入した経験のある20〜69歳のドライバー1000人を対象に「一緒に値引き交渉してほしい芸能人」について聞いたところ、明石家さんまさんが1位に選ばれました。アンケートは、株式会社ホンダアクセスが2025年5月に実施した「中古車の購入に関する調査2025」で行われたものです。【写真】クルマ選びの際頼りになる？「白って200色あんねん」と神セリフが有名なモデルまず