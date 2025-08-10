Ê¡²¬¸©µ×Î±ÊÆ»ÔÊÝ·ò½ê¤Ï8Æü¡¢»ÔÆâ¤ÎÊÝ°é»ÜÀß¤Ç´¶À÷À­°ßÄ²±ê¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£7·î25Æü¡Á8·î7Æü¤Ë0ºÐ°Ê¾å¤ÎÆýÍÄ»ù32¿Í¤È¿¦°÷2¿Í¤Î·×34¿Í¤Ë¡¢ÓÒÅÇ¡Ê¤ª¤¦¤È¡Ë¤ä²¼Î¡¤Ê¤É¤Î¾É¾õ¤¬½Ð¤¿¤È¤¤¤¦¡£½Å¾É¼Ô¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£»ÔÆâ¤Î´¶À÷À­°ßÄ²±ê¤Î½¸ÃÄÈ¯À¸¤ÏËÜÇ¯ÅÙ½é¤á¤Æ¡£