イタリアと対戦したラグビー女子日本代表＝カルビザーノ（日本ラグビー協会提供・共同）ラグビー女子のテストマッチは9日、イタリアのカルビザーノで行われ、世界ランキング11位の日本代表は同7位のイタリア代表に15―33で屈した。22日開幕のワールドカップ（W杯）イングランド大会前の最後のテストマッチだった。相手に主導権を握られる中、畑田（日体大）がトライを決めて前半は5―19。後半に2トライを加えたが、一度もリー