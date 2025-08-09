Image: Bobby Bok 長い性器で命をかけた交尾！研究チームが新たに4種のタランチュラを発見。というのも、これらのクモの生殖器が異常な長さだったため、新たな分類群を設けざるを得なかったということです。この4種は、それぞれSatyrex ferox、S. arabicus、S. somalicus、そしてS. speciosusと名付けられました。アラビア半島とアフリカに生息していて、形態的にも遺伝的にも最も近縁とされ