◇ア・リーグエンゼルス―タイガース（2025年8月9日デトロイト）エンゼルスの菊池雄星投手（34）が9日（日本時間10日）、敵地でのタイガース戦に先発登板。5回8安打4失点と苦しい投球ながら味方打線の援護もあり、今季6勝目の権利を得て降板した。ア・リーグ中地区の首位を走る相手に対し、打線が初回に1点先制して迎えたその裏のマウンド。先頭のビアリングにいきなり右前打を許したが、続くトーレスは中飛。3番ジョー