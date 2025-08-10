アメリカ空軍は2025年7月31日、テスラ製の電動ピックアップトラック「サイバートラック」を2台購入することを検討していると明らかにしました。ミサイル標的として購入 なぜ？アメリカ空軍は2025年7月31日、テスラ製の電動ピックアップトラック「サイバートラック」を2台購入することを検討していると明らかにしました。テスラ「サイバートラック」（画像：テスラ）サイバートラックは、空軍試験センター（AFTC）が調達を検討