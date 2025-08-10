［J１第25節］川崎 ２−５ 福岡／８月９日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎と福岡の一戦は、前半のうちに川崎にふたりの退場者が出るなど珍しいゲームとなった。川崎が先制して迎えた15分には、川崎の新CBフィリップ・ウレモヴィッチがVARの介入で危険なタックルと判定されて一発退場になり、前半アディショナルタイムには右SBファンウェルメスケルケン際が相手のカウンターを止めた場面で２枚目のイエローカードを