日本と韓国が1965年6月に国交を正常化してから60年。革新系のハンギョレ新聞は国際部長名のコラムを掲載し、両国関係で多く用いられる「未来志向」を取り上げた。この中では「過去を忘れようとする方向に流れやすい」として、「韓国政府は未来志向のためにも歴史の直視を事案ごとにはっきりと要求し続けなければ」と主張した。コラムは1965年6月23日、朴正熙（パク・チョンヒ）大統領（当時）が国交正常化に際して発表した談話を紹