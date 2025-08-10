◇プロ野球セ・リーグ阪神 6-2 ヤクルト(9日、京セラドーム)阪神の石井大智投手が、藤川球児監督が持つ38試合連続無失点のセ・リーグ記録に並びました。阪神は2-2の同点から8回に4点を奪い勝ち越すと、9回のマウンドには石井投手がマウンドへ。先頭の山田哲人選手を空振り三振、続く中村悠平選手をサードゴロに打ち取ると、最後は宮本丈選手を152キロのストレートで見逃し三振に仕留めて、1イニングを無失点で締めました。これで石