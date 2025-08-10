女優の佐々木希(37)が９日までに自身のインスタグラムを更新。同じ秋田出身の演歌歌手・藤あや子(64)との“秋田美人ツーショット”を公開した。 【写真】まるで姉妹！黒衣装に映える白肌でピース ともに黒い服のコーデでほほを寄せ、笑顔でピースサインする写真を投稿し、「秋田の大先輩、大好きな藤あや子さんが美味しいお寿司に連れて行ってくださいました」と報告。「うちの子供達とも遊んでくだ