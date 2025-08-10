宝塚歌劇団の星組トップスター・礼真琴（れい・まこと）が今日10日、「阿修羅城の瞳／エスペラント！」東京宝塚劇場での千秋楽を迎え、宝塚に別れを告げる。本公演後にはサヨナラショーが開催される。 【写真】懐かし～い！東京五輪閉会式に登場正装の袴姿で「君が代」斉唱 礼は2009年初舞台の95期の首席として入団。歌・ダンス・芝居と三拍子揃った実力派として知られ、早くから頭角を現した。19年10月