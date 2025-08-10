全国高校総体（インターハイ＝読売新聞社共催）は９日、新たに新体操が始まり、計８競技が５県で行われた。バレーボール女子準決勝金蘭会（大阪）２―０富士見（静岡）王者相手に果敢な攻め福元さやか選手（富士見３年）昨年王者の金蘭会（大阪）は、３月の大会で敗れた相手だ。リベンジマッチの気持ちで臨んだ準決勝だった。アタッカーとして主に左から攻撃する。この日も臆することなく果敢に相手コートに打ち込んでいっ