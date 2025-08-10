運転免許が失効した状態で車を運転したとして、群馬県警が本部の警視正を道路交通法違反（無免許運転）容疑で前橋地検に書類送検し、本部長注意処分にしたことが８日、読売新聞の情報公開請求でわかった。いずれも７月１４日付。県警監察課によると、警視正は免許証の更新手続きを忘れて失効し、約１か月間、無免許状態で車を運転。仕事で免許証を出す機会があり、失効に気づいた。失効中、公用車は運転していなかった。県警の