横浜地方気象台は１０日、大雨や雷に関する気象情報を発表した。神奈川県内では１０日昼前から１１日朝にかけて低い土地の浸水や河川の増水に、１０日昼過ぎから１１日夕方にかけて土砂災害に注意するよう呼びかけている。警報級の大雨となる恐れもあり、落雷や突風、ひょうなどにも注意が必要としている。気象台によると、黄海から対馬海峡、東日本を通って日本の東に延びている前線が１０日は関東甲信地方を北上する。その後