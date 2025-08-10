ARTIDA OUDの体験型スペース「THE ANOTHER MUSEUM」は、2025年8月でオープン5周年を迎えます。この特別な節目に、ジュエリーブランドならではの感性が詰まったイベントが開催されます。記念リングの登場や刻印イベント、日本の伝統とモダンを融合させたPOP UPなど、訪れるだけで心ときめくひとときに。五感を満たす、一期一会の時間をぜひご体感ください。 5周年限定♡特別な刻印体験を コインチャӦ