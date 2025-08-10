2025世界ロボット大会が8月8日、北京で開幕しました。今回の大会では、業界発展の新たなトレンドを示す多くの新製品が初披露されました。北京人型ロボットセンターが出展した人型ロボットは、現実の物理世界をリアルタイムでモデリングし、リモコンを使わずに自律的な障害物回避・制御することが可能となっています。また、頭部にレーダーと6台のカメラを搭載して周囲環境を認識・把握するほか、強力な演算能力により情報を即時処