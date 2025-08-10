［J１第25節］川崎 ２−５ 福岡／８月９日／Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu川崎にとって夏の中断明けの一戦は、なかなか珍しい展開となった。天皇杯の鹿島戦から中２日だった福岡に対し、川崎は先制するも、前半のうちにふたりの退場者を出し、９人対11人のゲームとなった後半は、終盤に連続失点して２−５で敗れたのだ。前半で２枚のレッドカードを受ける状況はなかなか見られるものではなく、ハーフタイムや試合後に